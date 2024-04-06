TFF heyeti, Gaziantep'te depremzedelerle buluştu

06 Nisan 2024 19:07 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 19:14

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, konteyner kentlerde depremzedelerle bir araya geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki heyetin durağı Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri oldu. Ziyaret, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerin ardından başlatılan "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" kapsamında gerçekleştirildi.

Ziyarette Başkan Büyükekşi'nin yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, U18 Millî Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, Genç Millî Takım Antrenörü Gökhan Gönül ve geçmişte A Millî Takımımızda da forma giyen eski futbolcu Hasan Kabze de yer aldı.

"DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA İLK GÜN GÖSTERDİĞİMİZ HASSASİYET AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "6 Şubat depremleri olduğu andan itibaren Türk futbol ailesi depremzede vatandaşlarımızın elini sıkı sıkı tuttu. Deprem bölgesinde TFF personelimiz, kurduğumuz konteyner kentlerde sürekli vatandaşlarımızın yanında oldular. Biz de defalarca depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlarla hemhal olduk. Bugün de depremden etkilenen vatandaşlarımız için İslahiye ve Nurdağı'nda kurduğumuz konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız ile bayramlaşmaya geldik. Yarın da Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kurduğumuz konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Depremzede vatandaşlarımıza ilk gün gösterdiğimiz hassasiyet ve ilgimiz nasılsa bugün de aynı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"DEPREMZEDE ÇOCUKLARIMIZI MİLLi TAKIM FORMALARIYLA YÜZLERİ GÜLERKEN GÖRMEK HEPİMİZİ MUTLU ETTİ"

Büyükekşi, "Bizimle birlikte bölgeye gelerek konteyner kentlerde yaşayan çocuklarımıza moral veren, konteyner kentlerde kurduğumuz futbol sahalarında çocuklarla futbol oynayan millî futbolcularımız ve millî takım antrenörlerimize de teşekkür ederim. Depremzede çocuklarımızı millî takım formalarıyla yüzleri gülerken görmek hepimizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

TFF HEYETİ, VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

İlk konteyner kent ziyaretini Gaziantep'te gerçekleştiren TFF heyeti, bugün önce İslahiye, ardından da Nurdağı ilçelerinde bulunan afetzedelerle bir araya geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, depremzedelerle sohbet ederek bayramlarını kutladı.

TFF, ziyaret sırasında konteyner kentlerde yaşayan depremzede ailelere gıda çeki, alışveriş kartları, milli takım formaları, oyuncak, ayakkabı ve çeşitli spor malzemelerinden oluşan bayramlık hediyeler verdi.

MİLLİTAKIM ANTRENÖRLERİ ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI

Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep'te konteyner kent bölgesinde yaptırılan futbol sahalarını da ziyaret etti.

A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, U18 Millî Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, Genç Millî Takım Antrenörü Gökhan Gönül ve geçmişte A Millî Takımımızda da forma giyen eski futbolcu Hasan Kabze konteyner kentlerde yaşayan çocuklarla TFF tarafından konteyner kentlerin içine yaptırılan futbol sahalarında maç yaptı.

TFF heyeti, A Milli Takım Taknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da katılımıyla Kahramanmaraş'ta ve Adıyaman'da bulunan konteyner kentleri de ziyaret edecek.

9 AYRI NOKTADA 4 BİN KONTEYNER YAPTIRILDI

11 ili etkileyen "asrın felaketi" sonrası TFF'nin organize ettiği "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası"nda toplanan bağışlarla AFAD'ın koordinasyonunda 9 ayrı noktada 4 bin konteyner yapıldı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da kurulan bu konteyner kentlerde 20 bini aşkın afetzede vatandaşın barınma ihtiyaçları karşılanırken, gıda ve sağlık hizmetleri de veriliyor.