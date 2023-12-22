TFF ve Kulüpler Birliği'nin toplantısı sona erdi! İşte açıklamalar...

22 Aralık 2023 18:22 - Güncelleme : 22 Aralık 2023 18:28

Türk futbolunda son dönemde üst üste yaşanan büyük olayların ardından büyük bir toplantı organize edildi. Kulüpler Birliği Vakfı, bugün Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Tesisleri'nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi.

Saat 16.00'da başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

“YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Ali Koç: "Bakanlığımız, Kulüpler Birliği ve TFF, bir toplantı yapalım istemiştik. Kendisi de sağ olsun 1 hafta bile geçmeden bize saatlerini ayırdı. Kendisi zaten içimizden gelen birisi, sorunlara da aşina. Futbolu da yakından takip ediyor. Son haftalarda yaşananları, futbolun temel problemlerini, hakemlik müessesesini etraflıca değerlendirdik. Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa el ele, omuz omuza temel sorunları çözebileceğimize dair toplantı sonucu aldık dersek abartmış olmayız."

“BİR SORUN VARSA BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ”

Mehmet Büyükekşi: "Çok güzel bir toplantı oldu. Biz büyük bir aileyiz. Bu değerli ailenin tüm paydaşlarının birbirleriyle diyalog içinde olması çok önemli. Bir sorun varsa birlikte çözeceğiz. Başarıyı da başarısızlığı da birlikte sahipleneceğiz."

"YASAL VE EKONOMİK TALEPLER VAR"

Osman Aşkın Bak: "Bu süreci omuz omuza götüreceğimize inanıyoruz. Yasal ve ekonomik talepler var, onları da takip edeceğiz. Çok verimli bir toplantı oldu. Buradan da Türk futbolu olarak güçlü bir şekilde çıkacağız."