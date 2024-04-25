TFF'den Türk taraftarlara EURO 2024 öncesi Schengen uyarısı

25 Nisan 2024 13:55 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:58

Türkiye'nin de yer alacağı EURO 2024 turnuvası öncesi Türk taraftarlara dikkat çeken bir uyarı geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) yerinde izlemeyi planlayan Türk vatandaşları için Schengen vizesi gerektiğini duyurdu.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜRK TARAFTARLARA SEYAHAT UYARISI

"Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve A Milli Takımımızın da yer alacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) yerinde takip edecek olan vatandaşlarımıza bu seyahat için geçerli bir Schengen vizesi gerekmektedir.

"VAKİT KAYBETMEDEN BAŞVURUN"

Henüz geçerli bir Schengen vizesi bulunmayan vatandaşlarımızın, vize başvurularının zamanında onaylanabilmesi adına vakit kaybetmemeleri önemle rica olunur.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, Türk pasaportuyla seyahat edecek olan maç bileti sahibi vatandaşlarımız için başvuruların hızlandırılması doğrultusunda özel bir süreç oluşturulmuştur. Bu özel sürecin detayları aşağıdaki gibidir:

SCHENGEN VİZESİ İÇİN BAŞVURU ADRESİ

Schengen vizesi başvuruları yalnızca Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na şahsen yapılabilir. Randevuların garanti altına alınması adına hem bilet numarası, hem de rezervasyon referans numarası gerekmektedir. Bu bilgilere UEFA Bilet Portalı'nda yer alan 'Sipariş Geçmişi' sekmesinden ulaşmak mümkündür. Yaşanabilecek teknik problemler ve sorular için https://support.tickets-euro2024.uefa.com/hc/en-us adresinden destek alınabilecektir."