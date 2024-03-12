TFF'den Süper Kupa kararı... Gelirler depremzedelere gidecek

12 Mart 2024 12:56 - Güncelleme : 12 Mart 2024 13:13

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin, iki kulübün ortak kararıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlara bağışlanacağını açıkladı.

TFF SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır."

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa final maçı kulüpler ile Suudi yetkililer arasında maç günü yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ertelenmişti. Maç öncesi etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nın okunmasına ve Türk bayrağı açılmasına izin veren Suudi yetkililer kulüplerin Atatürk tişörtü ve pankart açılması talebini reddetmişti. Buna gerekçe olarak ise önceden haber verilmemesi ve organizasyonun aksama ihtimali gösterilmişti. Talepleri reddedilen kulüpler de karşılaşmaya çıkmaktan vazgeçmişti.