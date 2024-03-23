Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da zirveye uçtu 

23 Mart 2024 18:41 - Güncelleme : 23 Mart 2024 18:41

Türk motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki ikinci etabının açılış yarışında zafere ulaştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun aktardığı bilgiye göre, Barcelona pistinde yapılan mücadelede pole pozisyonundan start alan Red Bull destekli Toprak Razgatlıoğlu, yarışın başlarında hızını artıran Nicolo Bulega'nın lastik sorunları yaşamasıyla arayı kapatmayı başardı ve yarışın son dönemecinde liderliği ele geçirerek birinci oldu.

2024 WSBK'nın İspanya ayağının superpole ve ikinci yarışı, gelecek gün gerçekleştirilecek.

Rokit BMW takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu, superpole mücadelesine Türkiye saati ile 13.00'de, ikinci yarışa ise 16.00'da başlayacak.