Alanyaspor, Trabzonspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı

04 Mart 2024 19:58 - Güncelleme : 04 Mart 2024 22:16

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ile Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Bordo mavililer, Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybettiği haftada kazanarak puan farkını artırma şansını değerlendiremedi. Fırtına, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 kaybetti.

Alanyaspor'un gollerini 8. ve 38. dakikalarda Oğuz Aydın, 72. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. Trabzonspor'da ağları havalandıran isim 90+6'da Pepe oldu.

Trabzonspor 46 puanda kalırken, Alanyaspor puanını 33 yaptı

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK HATA

Maçın 38. dakikasındaki gol öncesinde Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a faul yapıldı.

Kendi ceza sahasında kısa pasla başlayan Uğurcan Çakır, pasını Denswil'e attı ancak Denswil o sırada Uğurcan'ın olduğu tarafa bakmıyordu ve ileri hattaki takım arkadaşlarıyla konuşuyordu.

Yaşanan iletişim bozukluğu sırasında Denswil'in önünden geçen topu iyi takip eden Oğuz Aydın boş kaleye skoru yaptı.

İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Aliti, Efecan, Fer, Hassan, Oğuz, Richard, Augusto, Balkovec, Hadergjonaj

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren, Mendy, Denswil, Meunier, Berat, Umut Güneş, Bardhi, Trezeguet, Visça, Enis

ALANYASPOR-TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

Maç başladı.

GOL | 8' Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.

10' Trabzonspor gole yaklaştı. Bordo-mavili takımda Trezeguet'in şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı.

17' Trabzonspor'da Trezeguet'in ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti.

28' Trabzonspor'da ceza sahası içine giren Enis Bardhi'nin şutunu kaleci çıkardı.

32' Trabzonspor'da Enis Destan vurdu yine kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

36' Alanyaspor'da Richard Uğurcan Çakır'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL | 38' Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı.

42' Trabzonspor'da Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

45+1' Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın şutu üstte auta gitti.

Alanyaspor ilk yarıyı Trabzonspor karşısında 2-0 önde bitirdi.

İknci yarı başladı

58' Trabzonspor'da Thomas Meunier'in şutu kalecide kaldı.

68' Alanyaspor'da Oğuz Aydın sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Aydın'ın yerine Carlos Eduardo oyuna girdi

72' Alanyaspor'da Efecan Karaca topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kaldırıldı.

GOL | 75' Efecan Karaca'nın attığı gol geçerli sayıldı. Alanyaspor skoru 3-0 yaptı.

88' Alanyaspor'da Leroy Fer sarı kart gördü.

90' Alanyaspor, Carlos Eduardo ile gole yaklaştı ancak Denswil gole izin vermedi.

ALANYASPOR SON DURUM

Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Alanyaspor, 28. haftaya topladığı 30 puanla 14. sırada giriyor. Alanyaspor bu sezon oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Lig karnesinde oynadığı 27 karşılaşmada sadece 6 kez kazanabilen turuncu yeşilliler, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

TRABZONSPOR SON DURUM

Trabzonspor’da yakalanan çıkış yüzleri güldürüyor. Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı bordo-mavililer ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, hafta içi oynanan Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi verirken sezon genelinde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.