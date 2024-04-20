Trabzonspor Kayseri'de iki golle kazandı

20 Nisan 2024 21:00 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 21:17

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mondihome Kayserispor ile Trabzonspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Karadeniz ekibi Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Enis Destan ve 58. dakikada Pepe kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 87. dakikada Bourabia kaydetti.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 55 yaptı. Kayserispor ise 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21' gelişen Kayserispor atağında, Morte'nin pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Shukurov'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.

24' GOL | Trabzonspor öne geçti. Meunier'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Enis Destan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

28' gelişen Kayserispor atağında, Meunier'in ceza sahasında Bourabia'ya müdahale sonrası maçın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Uyarı üzerine VAR'da pozisyonu izleyen hakem, pozisyonda faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

37' Uğurcan Çakır'ın kale vuruşu ile sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

52' Trabzonspor, Enis Bardhi ile skoru 2-0 yaptı. Yapılan VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.



58' GOL | Nicolas Pepe, Trabzonspor'un ikinci golünü kaydetti.



64' Visca'nın pasında Fountas'ın şutu direkten döndü.



67' Kayserispor'da Bahoken'in kafa vuruşunda top dışarıya çıktı.



79' Kayserispor gole yaklaştı. Nazon'un şutu az farkla dışarıya gitti.



87' GOL | Kayserispor, Bourabia'nın golüyle skoru 2-1 yaptı.

MAÇTAN BİLGİLER

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün Kamacı

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hasan Ali Kaldırım, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Morte, Bahoken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Enis Destan