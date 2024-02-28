Trabzonspor Türkiye Kupası’nda yarı finalde

28 Şubat 2024 19:24 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 21:03

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, Papara Park’ta karşılaştı. Mücadeleyi bordo mavililer 57. dakikada Edin Visca’nın attığı golle 1-0 kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü’nün ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı



4' Trezeguet, sol kanattan ceza sahasına girdi. Mısırlı oyuncunun şutunu Deniz kurtardı.



6' Trabzonspor gole yaklaştı, Trezeguet'nin şutunda Başakşehir kalecisi Deniz topu kornere gönderdi.



12' Trabzonspor'da Thomas Meunier'in şutu dışarıya gitti.



34' Sol kanattan gelişen atakta Paul Onuachu'nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Pozisyonun ardından kısa süreli bir sakatlık yaşayan Onuachu, tedavisinin tamamlanmasının ardından sahaya döndü.



37' Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Sol kanattan içeriye çevrilen topta Trezeguet pozisyonu değerlendiremedi.



38' Trabzonspor'da Enis Bardhi sarı kart gördü.



41' Enis Bardhi'nin ceza sahası dışından çektiği şut yandan dışarıya gitti.



44' Başakşehir'de Josef de Souza sarı kart gördü.



45' İLK YARI SONUCU | Trabzonspor 0-0 Başakşehir





49' Başakşehir'de Figueiredo'nun şutu dışarıya çıktı.



57' Trabzonspor, Edin Visca'nın golüyle öne geçti. | 1-0



68' Trabzonspor'da Paul Onuachu sakatlandı. Onuachu'nun yerine Enis Destan oyuna dahil oldu.



74' Başakşehir'de Emirhan İlkhan'ın şutu yan ağlara gitti.