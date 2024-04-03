Trabzonsporlu futbolculardan 30 saniyelik protesto 

03 Nisan 2024 22:24 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:25

Trabzonsporlu oyuncular, Konyaspor ile oynadıkları karşılaşmada dikkat çekici bir eyleme imza attılar. Maçın başlama düdüğü ile birlikte, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı kararlara tepki olarak 30 saniye omuz omuza durarak hareketsiz kaldılar.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ve onun kararlarının protesto edildiği bu eylemde, Trabzonspor futbolcuları maçın başlamasıyla birlikte hareketsiz durarak tepkilerini gösterdi. Bu sırada, Konyasporlu oyuncular ise topu birbirlerine paslayarak oyunu sürdürdüler.

6 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Bordo mavili kulüp Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle 6 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Bordo mavili kulüp resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak "Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek" notunu paylaştı.