18 Şubat 2024 04:02 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 04:02
Türk futbolunda böylesi görülmedi! Basın toplantısında reklam panosu ilginç anlara neden oldu
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın basın toplantısında arka planda bulunan Süper Lig panosu yerine 1. Lig panosunun değişimi gerçekleşirken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Görevlilerin, bir türlü sabitlenemeyen pano için sonunda buldukları çözüm ise izleyenleri şaşkına çevirdi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trendyol 1. Lig’de Tuzlaspor ile Boluspor maçının ardından basın toplantısında reklam panosu kısa süreli krize sebep oldu. Müsabaka, İstanbulspor’un kullandığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynandı.
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın toplantıya başlayacağı anda basın toplantısının yapıldığı alanda Süper Lig'e ait reklam panosunun yerine 1. Lig reklam panosu konulmak istendi. Ancak pano sabitlenemeyince Koşukavak, duruma kısa süreli tepki gösterdi.
Bunun üzerine görevliler aceleyle panoyu arka alana sabitledi. Koşukavak’ın tam toplantıya başlayacağı anda panonun tekrar düşmesi sonucu görevliler tekrar olaya müdahale ederek panoyu elleriyle tutup sabitledi.
Yaşanan durum, ilginç anlara sahne oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı