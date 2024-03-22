Türkiye, Gürcistan'ı 2 golle geçti
Hazırlık maçında Türkiye U21 Milli Takımı, Gürcistan U21 Milli Takımı'nı hazırlık maçında 2-1 yendi.
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Gürcistan Ümit Milli Takımı'nı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, 83. dakikada Erencan Yardımcı'nın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Ümit Milli Futbol Takımı, 26 Mart Salı günü 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN BİLGİLER
Stat: Pendik
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Çağrı Yıldırım, Emrah Akkaya
Türkiye: Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 73 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş, Ravil Tagir, Ahmetcan Kaplan, Yasin Özcan (Dk. 78 Kazımcan Karataş), Bartuğ Elmaz (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 78 Livan Burcu), Bertuğ Yıldırım (Dk. 78 Emircan Gürlük), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+2 Vefa Temel), Enis Destan (Dk. 46 Erencan Yardımcı)
Gürcistan: Kharatishvili, Salukvadze, Goglichidze (Dk. 87 Egoyan), Ugrekhelidze (Dk. 46 Khvadagiani), Mamatsashvili (Dk. 46 Rukhadze), Gagnidze (Dk. 73 Gordeziani), Mamageishvili (Dk. 87 Zurabiani), Odisharia (Dk. 73 Sikharulashvili), Ogbaidze (Dk. 46 Tskhovrebashvili), Morchiladze (Dk. 46 Abuashvili), Kvernadze
Goller: Dk. 16 Semih Kılıçsoy, Dk. 55 Bertuğ Yıldırım (Penaltıdan) (Türkiye), Dk. 58 Abuashvili (Gürcistan)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ugrekhelidze (Gürcistan), Dk. 86 Ravil Tagir, Dk. 88 Semih Kılıçsoy (Türkiye)