Türkiye Kupası maçına Emre Belözoğlu'nun hareketi damga vurdu! 

28 Şubat 2024 00:16 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 00:26

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

Karşılaşmaya ise Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile deplasman tribünündeki Fenerbahçe taraftarları arasındaki diyalog damga vurdu.

Fenerbahçe'de taraftarlar maçın son anlarında eski oyuncusu Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.

KAFA SALLADI!

Emre Belözoğlu da kendine küfür eden Fenerbahçe tribünlerine uzun bir süre bakıp kafa sallayarak cevap verdi. Belözoğlu maçtan sonra direkt soyunma odasına gitti.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Fenerbahçe'yi eledikleri maç sonrasında konu hakkında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe'yi tercih ettiğimden hiç pişman olmadım. Fenerbahçeli Emre'yim ben. Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim ama üzgünüm." dedi.