Türkiye Macaristan deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Macaristan'ın konuğu olacak. İşte Macaristan-Türkiye maçında muhtemel 11'ler
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan ile Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşılaşacak.
A Milli Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder, bu mücadelede forma giyemeyecek.
MACARİSTAN İLE 15. RANDEVU
İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.
RESMİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan’a konuk oluyor. Macaristan - Türkiye maçı Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da 22 Mart cuma günü saat 22.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Macaristan: Gulacsi, Lang, Mocsi, Attila Szalai, Nego, Nagy, Styles, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Martin Adam.
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Barış Alper, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Enes Ünal.