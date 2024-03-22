Türkiye Macaristan deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

22 Mart 2024 20:40 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:42

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan ile Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşılaşacak.

A Milli Takımı'nda sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder, bu mücadelede forma giyemeyecek.

MACARİSTAN İLE 15. RANDEVU

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

RESMİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan’a konuk oluyor. Macaristan - Türkiye maçı Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da 22 Mart cuma günü saat 22.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Macaristan: Gulacsi, Lang, Mocsi, Attila Szalai, Nego, Nagy, Styles, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Martin Adam.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Barış Alper, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Enes Ünal.