UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

15 Mart 2024 02:16 - Güncelleme : 15 Mart 2024 02:16

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Heyecanlı maçların ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 mağlup olsa da skor avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin ardından, Viktoria Plzen, Fiorentina, PAOK, Aston Villa, Club Brugge, Lille ve Olimpiakos çeyrek finale adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında alınan sonuçlar şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre): 0-0

Fenerbahçe-Union Saint - Gilloise (Belçika): 0-1

PAOK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 5-1

Fiorentina (İtalya) - Maccabi Haifa (İsrail): 1-1

Aston Villa (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 4-0

Club Brugge (Belçika) - Molde (Norveç): 3-0

Lille (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 1-6