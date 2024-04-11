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11 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 11:34

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi&#039;nde çeyrek final heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final ilk maçları yarın, rövanşlar ise 18 Nisan'da yapılacak.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı ise 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı - 1. Resim

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:

Milan (İtalya)-Roma (İtalya)

Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa)

Kaynak: Anadolu Ajansı
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