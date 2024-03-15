UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları tamamlandı: İşte çeyrek finalistler

15 Mart 2024 01:53 - Güncelleme : 15 Mart 2024 01:54

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Karşılaşmaların ardından son 16 turu rövanşlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Gecenin nefes kesen son karşılaşması Bayer Leverkusen ile Karabağ arasında oynandı. Azerbaycan ekibi deplasmanda 10 kişi kalıp 2-0 öne geçmesine rağmen, Alman temsilcisine 3-2 mağlup oldu.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Son 16 Turu rövanş maçlarını ardından Marsilya, Benfica, West Ham United, Milan, Roma, Liverpool, Atalanta ve Bayer Leverkusen çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi 16 Turu rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Villarreal (İspanya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-1

Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 0-1

West Ham United (İngiltere) - Freiburg (Almanya): 5-0

Slavia Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 1-3

Liverpool (İngiltere) - Sparta Prag (Çekya): 6-1

Brighton (İngiltere) - Roma (İtalya): 1-0

Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2