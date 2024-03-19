Ünlü F1 pilotu Fransız kulübe ortak oldu 

19 Mart 2024 18:42 - Güncelleme : 19 Mart 2024 18:49

Formula 1 ekiplerinden Alpine'in tecrübeli pilotu Pierre Gasly, Fransa 3. Futbol Ligi ekibi FC Versailles'a ortak oldu.

Fransız kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fransız sürücünün kulübün üçüncü ortağı olduğu belirtildi.

"FUTBOLUN İÇİNDE YER ALMAK İSTEDİM"

Kulübün bir parçası olmaktan dolayı mutluluk yaşadığını kaydeden Gasly, "Her zaman profesyonel futbolun içinde yer almak istemiştim. Bu, çok güzel bir hikayenin başlangıcı olacak" diye konuştu.

Fransa'nın Versay şehrinde 1989 yılında kurulan FC Versailles, 3. Lig'de 32 puanla 10. sırada yer alıyor.