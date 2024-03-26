26 Mart 2024 15:28 - Güncelleme : 26 Mart 2024 15:37
Ünlü futbolcunun 2 çocuğu başkasından çıktı! Hemen boşanma davası açtı
Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Kamerunlu Geremi, aldığı haberle dünyası başına yıkıldı. Ünlü futbolcu 2 çocuğunun babası olmadığını öğrenince hemen boşanma davası açtı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
1997-99 yıllarında Gençlerbirliği'nde yarım sezon da Ankaragücü'nde forma giyen Kamerunlu Geremi, şimdi de özel hayatıyla gündemde... İkiz bebekleri olan ünlü futbolcu şüphe üzerine DNA testi yaptırdı. Sonuçları gören Geremi'nin dünyası başına yıkıldı.
HEMEN DAVA AÇTI
The Sun'da yer alan habere göre, 2008'de ikiz bebeklerinin olması sonrası Geremi, şu anki eşiyle evlenme kararı almıştı. Ancak DNA testinin sonucuna göre Geremi'nin ikizlerin babası olmadığı ortaya çıktı.
Bunun üzerine Geremi, eşine Boşanma davası açtı. İkiz bebeklerin ise eşinin eski ilişkisinden olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: TGRT Haber