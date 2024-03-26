Ünlü futbolcunun 2 çocuğu başkasından çıktı! Hemen boşanma davası açtı

26 Mart 2024 15:28 - Güncelleme : 26 Mart 2024 15:37

1997-99 yıllarında Gençlerbirliği'nde yarım sezon da Ankaragücü'nde forma giyen Kamerunlu Geremi, şimdi de özel hayatıyla gündemde... İkiz bebekleri olan ünlü futbolcu şüphe üzerine DNA testi yaptırdı. Sonuçları gören Geremi'nin dünyası başına yıkıldı.

HEMEN DAVA AÇTI

The Sun'da yer alan habere göre, 2008'de ikiz bebeklerinin olması sonrası Geremi, şu anki eşiyle evlenme kararı almıştı. Ancak DNA testinin sonucuna göre Geremi'nin ikizlerin babası olmadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine Geremi, eşine Boşanma davası açtı. İkiz bebeklerin ise eşinin eski ilişkisinden olduğu ortaya çıktı.