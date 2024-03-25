Vangölü Aktivistleri'nden 'Anadolu' çağrısı: Bisiklet Turu'na yeni etaplar eklensin

25 Mart 2024 23:37 - Güncelleme : 25 Mart 2024 23:57

Babacan: DEVA’nın alacağı her oy 'adil bir ülke istiyorum' demek

Babacan: DEVA’nın alacağı her oy 'adil bir ülke istiyorum' demek

MUHABİR: YUSUF ÖZGÜR BÜLBÜL / tgrthaber.com.tr

Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yeni etaplar eklenmesi gerektiğini belirtti. Özel, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun kapsamının genişletilmesini talep etti. Özel, turun kapsamının genişletilmesinin Anadolu'nun kalkınmasına, turizmine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

BİSİKLET SEVERLER İÇİN EŞSSİZ MANZARALAR SUNUYOR

Anadolu, her köşesi farklı güzellikler barındıran eşsiz bir coğrafyaya sahip. Van Gölü'nün turkuaz suları, Güneydoğu'nun tarihi ve kültürel zenginliği, Karadeniz'in yemyeşil doğası bisiklet severler ve turistler için büyük bir çekicilik sunuyor.

“YENİ ETAPLAR EKLENSİN”

Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turuna yeni etaplar eklenmelidir. Tur, Akdeniz ve Ege sahil kısmına ek olarak Van Gölü, Güneydoğu, Karadeniz vb. kısaca Anadolu’yu kapsamalıdır. Anadolu’nun her tarafı, tarih, kültür ve doğal zenginliklere sahip. Bölgelerin kalkınmasına, turizmine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun kapsamının genişletilmesini talep ediyoruz.”