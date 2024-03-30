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Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 19:03 - Güncelleme : 30 Mart 2024 19:08

Xabi Alonso gelecek sezon hangi takımı çalıştıracağını açıkladı

Bayern Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, iyi bir sezon geçirdiklerini dile getirerek geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Xabi Alonso gelecek sezon hangi takımı çalıştıracağını açıkladı

Bundesliga'nın namağlup lideri Bayern Leverkusen'de müthiş bir sezon geçiren Xabi Alonso'nun adı bir süredir Bayern Münih ve Liverpool ile anılıyordu. 42 yaşındaki teknik direktör, düzenlediği basın toplantısında ayrılık iddialarını yalanladı. 

"LEVERKUSEN'DE KALMAYA KARAR VERDİM"

"Leverkusen'de bulunduğum zaman boyunca hakkımda bir çok spekülasyon ortaya atıldı. Bu süreçte birçok zor maç oynadık. Milli maç arasında geleceğimle ilgili düşünmek için zamanım oldu. Gelecek sezon da Leverkusen'de kalmaya karar verdim. Kararımı alırken birçok parametreyi hesapladım ve Leverkusen'de devam etmenin benim için doğru karar olduğu sonucuna vardım. Kulüpteki tüm çalışanlar bana saygı duyuyor.

Xabi Alonso gelecek sezon hangi takımı çalıştıracağını açıkladı - 1. Resim

"ZAMAN GÖSTERECEK"

Genç bir teknik adamım ve doğru yerde işime devam etmek istiyorum. İsmimin güçlü bağım olduğu kulüplerle anılmasını doğal karşılıyorum. Fakat şu aşamada onlar hakkında konuşmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Genç olduğum için geleceğin neler getireceğini zaman gösterecek. İlk tam sezonumda kulüple, oyuncularla büyümek istiyorum. Leverkusen ile hedeflerimize ulaşmamız için yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor."

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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