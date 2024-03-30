Xabi Alonso kaybetmiyor! Bayer Leverkusen son dakikada geri döndü

30 Mart 2024 20:48 - Güncelleme : 30 Mart 2024 20:50

Milli ara dönüşü Bundesliga'nın 27. haftasında Bayer Leverkusen, Hoffenheim'ı konuk etti.

Konuk takım 33. dakikada Beier'in golüyle öne geçti. Beier'in attığı golde asisti Wout Weghorst yaptı. İlk yarı 1-0'lık skorla sona erdi. Bayer Leverkusen 88. dakikada Andrich ile öne skoru eşitledi, 90+1'de Patrick Schick ile öne geçti.

Yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran Bayer Leverkusen puanını 73 yaptı. Hoffenheim ise 33 puanda kaldı. Hoffenheim'da Ozan Kabak 90 dakika forma giydi.