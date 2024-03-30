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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 20:48 - Güncelleme : 30 Mart 2024 20:50

Xabi Alonso kaybetmiyor! Bayer Leverkusen son dakikada geri döndü

38 maçlık yenilmezlik serinin sahibi Bayer Leverkusen, kendi sahasında Hoffenheim'ı konuk etti. Xabi Alonso'nun öğrencileri maçı 2-1 kazandı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Xabi Alonso kaybetmiyor! Bayer Leverkusen son dakikada geri döndü

Milli ara dönüşü Bundesliga'nın 27. haftasında Bayer Leverkusen, Hoffenheim'ı konuk etti.

Konuk takım 33. dakikada Beier'in golüyle öne geçti. Beier'in attığı golde asisti Wout Weghorst yaptı. İlk yarı 1-0'lık skorla sona erdi. Bayer Leverkusen 88. dakikada Andrich ile öne skoru eşitledi, 90+1'de Patrick Schick ile öne geçti.

Yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran Bayer Leverkusen puanını 73 yaptı. Hoffenheim ise 33 puanda kaldı. Hoffenheim'da Ozan Kabak 90 dakika forma giydi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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