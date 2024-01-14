Yeşil sahada görülmemiş olay! Tüm stat bir anda sahaya indi

14 Ocak 2024 11:39 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 11:54

İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçında yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Karşılaşmanın 17. dakikasında inanılması zor bir olay yaşandı.

Taraftarlar kulüp sahiplerini protesto etmek için sahaya girerken maç, hakem Ross Joyce tarafından durduruldu ve devamında ileri bir tarihe ertelendi.

17'nci dakikaya kadar 0-0 devam eden maçın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.