Yönetim izin verdi! Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli oldu

04 Ocak 2024 19:59 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 20:01

Fenerbahçe'de sezon başında Eyüpspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu Umut Nayir hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

UMUT NAYİR AYRILMAK İÇİN İZİN İSTEDİ

Sarı lacivertli kulüple 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcü, ayrılık talibiyle yönetime başvurdu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Umut Nayir, A Milli Takım’ın Euro 2024 kadrosunda yer almak için Fenerbahçe yönetimi ile görüşme yaptı ve ‘kiralık’ olarak takımdan ayrılmak için izin istedi.

YÖNETİM AYRILIK İSTEĞİNİ KABUL ETTİ

Edin Dzeko ve Michy Batsuhayi'nin arkasında forma şansı bulmakta zorlanan Umut Nayir'in ayrılık isteğini Fenerbahçe yönetimi tarafından kabul edildi.

12 MAÇTA 118 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta 118 dakika süre alabilen tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.

16 HAFTALIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Umut Nayir ve eşi Enfal Nayir, geçtiğimiz günlerde aldıkları üzücü bir haberle büyük bir acı yaşadı. Sarı lacivertli futbolcunun eşi Enfal Nayir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 16 haftalık bebeklerinin kalbinin durduğunu duyurmuştu.