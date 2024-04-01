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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Teknoloji>1 Nisan 2024 Instagram çalışmıyor, yorum yapamıyorum, hikayeler yüklenmiyor sorunu
01 Nisan 2024 22:44 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:55

1 Nisan 2024 Instagram çalışmıyor, yorum yapamıyorum, hikayeler yüklenmiyor sorunu

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcılarının karşılaştığı sorunlarla gündemde. Kullanıcıları "yorum yapamıyorum, hikaye yüklenmiyor, beğenemiyorum, hesap askıya alındı" gibi hatalarla karşılaşıyor. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
1 Nisan 2024 Instagram çalışmıyor, yorum yapamıyorum, hikayeler yüklenmiyor sorunu

Popüler sosyal medya platformu Instagram, zaman zaman kullanıcıların erişim sorunu yaşadığı bir platform haline geliyor. Kullanıcılar, özellikle belirli dönemlerde uygulamaya girişte zorluklar yaşayarak, içeriklere ulaşmakta güçlük çekebiliyor. Son zamanlarda sürekli yaşanan bu sıkıntılar, uygulamayı kullananları yoruyor. Detaylar haberimizde!

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

1 Nisan 2024 tarihinde, Instagram üzerinde kullanıcılar arasında belirli aksaklıkların olduğu rapor ediliyor. Kullanıcılar, giriş yapma ve içeriklere erişmede sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Ancak, uygulamanın yetkilileri konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadılar.

1 Nisan 2024 Instagram çalışmıyor sorunu! Çöktü mü, neden açılmıyor? - 1. Resim

Instagram'a girişte yaşanan sorunların nedeni henüz netlik kazanmış değil. Ancak, bu tür erişim sorunlarının genellikle teknik altyapıdaki geçici aksaklıklardan kaynaklandığı biliniyor. Kullanıcılar, Instagram'ın sorunları gidermek için çalışmalar yürüttüğünü ve kısa sürede normal işleyişe dönmesini umut ediyorlar.

Kaynak: TGRT Haber
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