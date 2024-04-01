1 Nisan 2024 Instagram çalışmıyor, yorum yapamıyorum, hikayeler yüklenmiyor sorunu

01 Nisan 2024 22:44 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 22:55

Popüler sosyal medya platformu Instagram, zaman zaman kullanıcıların erişim sorunu yaşadığı bir platform haline geliyor. Kullanıcılar, özellikle belirli dönemlerde uygulamaya girişte zorluklar yaşayarak, içeriklere ulaşmakta güçlük çekebiliyor. Son zamanlarda sürekli yaşanan bu sıkıntılar, uygulamayı kullananları yoruyor. Detaylar haberimizde!

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

1 Nisan 2024 tarihinde, Instagram üzerinde kullanıcılar arasında belirli aksaklıkların olduğu rapor ediliyor. Kullanıcılar, giriş yapma ve içeriklere erişmede sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Ancak, uygulamanın yetkilileri konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadılar.

Instagram'a girişte yaşanan sorunların nedeni henüz netlik kazanmış değil. Ancak, bu tür erişim sorunlarının genellikle teknik altyapıdaki geçici aksaklıklardan kaynaklandığı biliniyor. Kullanıcılar, Instagram'ın sorunları gidermek için çalışmalar yürüttüğünü ve kısa sürede normal işleyişe dönmesini umut ediyorlar.