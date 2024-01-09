2023'ün en güçlü telefonları açıklandı: Ne iPhone ne Samsung... İşte zirvenin sahibi

09 Ocak 2024 14:47 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:48

Akıllı telefon pazarı, 2023'te oldukça hareketliydi. Çinli üreticilerin özellikle birbiriyle rekabet ettiği pazarda, Samsung ve Apple da zorlandı. Zira fiyat-performans ürünler, iki teknoloji devini çıkmaza soktu diyebiliriz.

Bununla birlikte akıllı telefonların performansı için de son veriler paylaşıldı. AnTuTu ekibi, Aralık 2023 itibariyle en hızlı 10 telefonun listesini paylaştı. Söz konusu listede Apple cihazların kasıtlı olarak yer almadığını, iOS telefonların ayrı olarak performans testine dahil edildiğini de belirtmekte fayda var. Peki en güçlü akıllı telefonlar hangisi?

ANTUTU'YA GÖRE EN İYİ 10 AKILLI TELEFON

AnTuTu, global pazar için Android işletim sistemine dayalı en güçlü telefonları paylaştı.

Aralık 2023 itibariyle, ilk üç de dahil olmak üzere liste neredeyse bir önceki aya göre epey değişti. Kasın ayında Snapdragon 8 Gen3 platformuna dayanan en yeni Xiaomi 14 Pro liderlik ederken, ikinci ve üçüncü sıralarda Nubia Z50S Pro ve Red Magic 8 Pro+ yer alıyordu. Ancak Aralık ayında, Kasım ayı liderlerinin üçünün de ilk 10'dan kaybolduğunu görüyoruz.

Buna göre güncel liste şöyle:

1- iQOO 12

2- Xiaomi 13

3- Galaxy S23 Ultra

4- Galaxy S23+

5- Nubia Z50

6- Galaxy S23

7- Xiaomi 13T Pro

8- OnePlus 11

9- Honor Magic5

10- Poco F5 Pro

İlk sırayı Snapdragon 8 Gen3 tabanlı iQOO 12 alırken, ikinci ve üçüncü sıralar Xiaomi 13 ve Snapdragon 8 Gen2 tabanlı Samsung Galaxy S23 Ultra modellerinin sıralamasıyla oluştu. Ek olarak İlk onda Samsung Galaxy S23+, Nubia Z50, Galaxy S23, Xiaomi 13T Pro, OnePlus 11, Honor Magic5 ve Poco F5 Pro'nun yer aldığını görüyoruz.