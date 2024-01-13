2031'e kadar güncelleme alacak... Galaxy S24 serisine Samsung'dan müthiş destek

13 Ocak 2024 11:42 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 11:43

Yazılım güncellemeleri bir akıllı telefon için en önemli konulardan biridir. Büyük olarak nitelendirilen Android güncellemeleri genellikle 2 ila 5 yıl arasında telefonlara sunulurken, güvenlik güncellemeleri ise daha uzun zaman alabiliyor.

Android güncellemeleri, cihazlar için oldukça önemli. Bir uygulama genellikle eski işletime sahip telefonlarda hem stabil çalışmaz hem de desteğini zamanla kaybeder. Ancak Android güncellemeleri alan cihazlar için bu süre her geçen gün artar. İşte Samsung da bu konuda cömertkar davranan şirketler arasında yer alıyor.

GALAXY S24 SERİSİ, 7 YIL ANDROİD GÜNCELLEMESİ ALACAK

Samsung, akıllı telefonlarında uzun yıllarca yazılım desteği veriyor. Amiral gemisi telefonlar için genellikle 5 yıl olan Android güncellemeleri, hem telefonu yenilikten yoksun bırakmıyor hem de uygulamaların destek süresini de uzatıyor.

Bu kapsamda Galaxy S24 kullanıcıları çok şanslı olacak. 17 Ocak'ta tanıtılması beklenen Galaxy S24 serisi, kaynaklardan gelen bilgilere göre 7 yıl Android güncellemesi alacak. Bu planlama daha önce Google tarafından Pixel 8 serisine uygulanmıştı.

Google'ın amiral gemisi telefonları 7 yıl boyunca Android'in yeniliklerinden faydalanabilirken, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra da şanslı modeller arasında yer alacak. Bu, cihazların aynı zamanda 2031'e kadar güncelleneceği anlamına da geliyor.

Derleme: Tgrthaber.com.tr / Okan Güleş