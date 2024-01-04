4 yıl kesintisiz performans: OnePlus Ace 3 müthiş özelliklerle tanıtıldı

04 Ocak 2024 15:04 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 15:06

Yeni yıl akıllı telefon üreticileri için oldukça hızlı başladı. Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy S24 serisini 17 Ocak'ta tanıtacağını açıklarken, Çinli rakibi OnePlus biraz daha erken davrandı.

Türkiye pazarında da birçok modeli ile faaliyetlerini sürdüren OnePlus, Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alan ilk amiral gemisi telefonu OnePlus Ace 3 modelini tanıttı.

SNAPDRAGON 8 GEN 3'LÜ İLK TELEFON

Teknik özellik açısından OnePlus Ace 3, ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde, 2780x1264 piksel ve 120Hz yenileme hızına sahio ekranla geliyor. Gorilla Glass Vıctus 2 ile korunan bu ekran, 4500 nit tepe parlaklığı sunuyor.

En önemli detay ise işlemci tarafında. Çünkü OnePlus Ace 3, ilk kez en güçlü Android işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alıyor. LPDDR5X ve UFS 4.0 bellek ile telefon inanılmaz performans sunuyor. Üstelik firma Ace 3'ün dört yıl kesintisiz hızla çalışacağını da iddia ediyor.

50 MEGAPİKSEL KAMERA

Kamera tarafında da OnePlus Ace 3 oldukça iddialı. Arka tarafında 50 Megapiksel ana kameraya sahip olan telefon, 8 + 2 Megapiksel de yardımcı sensörleriyle eşlik ediyor. Ultra geniş açılı lens için Sony IMX355 sensörün kullanıldığını da ifade edelim.

5.500 mAh pile sahip olan OnePlus Ace 3, 100W hızlı şarjıyla hem uzun kullanım hem de kısa sürede dolum vaadi veriyor.

Fiyata gelecek olursak OnePlus Ace 3'ün üç farklı versiyonu bulunuyor:

-12/256 GB – 370 Dolar

-16/512 GB – 425 Dolar

-16 GB/1 TB – 495 Dolar