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    • 04 Ocak 2024 15:34 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 15:34

    44 saat pil ömrüne sahip OnePlus Buds 3 tanıtıldı

    Editör: Okan Güleş / Kaynak: Weibo

    OnePlus, düzenlen etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. OnePlus Ace 3 amiral gemisine ek olarak, kablosuz kulaklık OnePlus Buds 3'te resmiyet kazandı.

    44 saat pil ömrüne sahip OnePlus Buds 3 tanıtıldı
    Oneplus Buds 3, Kulaklık

    Kısa süre önce Çin'de etkinlik düzenleyen OnePlus, birçok yeni ürününü tanıtarak 2024'e oldukça hızlı girdi.

    Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alan OnePlus Ace 3'ü tanıtan teknoloji devi, hemen akabinde uzun süre pil ömrü ile dikkat çeken OnePlus Buds 3 kablosuz kulaklığını da piyasaya sürdü.

    ONEPLUS BUDS 3 RESMİYET KAZANDI

    Siyah ve mavi renk seçenekleriyle karşımıza çıkan OnePlus Buds 3, 4,8 gram gibi çok hafif bir ağırlıkta. İçerisinde 10,4 mm woofer ve 6 mm tweeter çift üniteyi barındıran kulaklık, ayrıca yanında düz bir kutu ile geliyor. 

    44 saat pil ömrüne sahip OnePlus Buds 3 tanıtıldı

    49 dB'ye kadar ses seviyesi sunan Buds 3, ek olarak gürültü engelleme, uzamsal ses, Bluetooth 5.3 ve LHDC 5.0 desteğine sahip. Kutuyla birlikte 44 saate kadar pil ömrü sunması da onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden.

    İki renk seçeneğiyle gelen OnePlus Buds 3 için Çin'de fiyatlandırma 449 yuan olarak belirlendi. Dolar karşılığında bu 63 dolara tekabül ediyor.

    Haberler>Teknoloji>44 saat pil ömrüne sahip OnePlus Buds 3 tanıtıldı
    Etiketler
    oneplus buds 3kulaklık
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