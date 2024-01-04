44 saat pil ömrüne sahip OnePlus Buds 3 tanıtıldı

04 Ocak 2024 15:34 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 15:34

Kısa süre önce Çin'de etkinlik düzenleyen OnePlus, birçok yeni ürününü tanıtarak 2024'e oldukça hızlı girdi.

Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alan OnePlus Ace 3'ü tanıtan teknoloji devi, hemen akabinde uzun süre pil ömrü ile dikkat çeken OnePlus Buds 3 kablosuz kulaklığını da piyasaya sürdü.

ONEPLUS BUDS 3 RESMİYET KAZANDI

Siyah ve mavi renk seçenekleriyle karşımıza çıkan OnePlus Buds 3, 4,8 gram gibi çok hafif bir ağırlıkta. İçerisinde 10,4 mm woofer ve 6 mm tweeter çift üniteyi barındıran kulaklık, ayrıca yanında düz bir kutu ile geliyor.

49 dB'ye kadar ses seviyesi sunan Buds 3, ek olarak gürültü engelleme, uzamsal ses, Bluetooth 5.3 ve LHDC 5.0 desteğine sahip. Kutuyla birlikte 44 saate kadar pil ömrü sunması da onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden.

İki renk seçeneğiyle gelen OnePlus Buds 3 için Çin'de fiyatlandırma 449 yuan olarak belirlendi. Dolar karşılığında bu 63 dolara tekabül ediyor.