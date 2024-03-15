47 yıllık uzay aracı Voyager 1 ile yeniden iletişim kuruldu

15 Mart 2024 11:17 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:37

ABD'nin uzay kurumu NASA'daki mühendisler, şu anda Güneş sisteminin dışında bulunan Voyager 1 uzay aracının kullanılabilir verileri Dünya'ya geri gönderememesine neden olan iletişim sorununu çözmeye bir adım daha yaklaştılar.

2012 yılında Voyager 1, Güneş sistemini terk edip "Yıldızlararası Uzaya" giren ilk insan yapımı nesne oldu. Bu başarıyı takip eden 11 yıl boyunca uzay aracı, uzayın Güneş'in etkisi dışında nasıl çalıştığını detaylandıran verileri yer operatörlerine göndermeye devam etti ancak Kasım 2023'te Dünya ile iletişimi koptu.

FDS SİSTEMİNDEKİ ARIZA İLETİŞİMİ KOPARDI

Sorunun kaynağı Voyager 1'in üç yerleşik bilgisayarından biri olan ve uzay aracının telemetri modülasyon ünitesi tarafından Dünya'ya gönderilmeden önce bilim ve mühendislik verilerinin paketlenmesinden sorumlu olan "Uçuş verileri alt sisteminde (FDS)" yaşanan bir bozulma olarak gösterildi.

Yer kontrolü ile Voyager 1 arasındaki iletişim sorunlarını çözmeye yönelik olumlu adım, 3 Mart'ta Voyager görev ekibinin FDS'nin bir bölümünde bilgisayarın bozuk veri akışının geri kalanından farklı bir aktivite tespit etmesiyle gerçekleşti.

VOYAGER 1'İ "DÜRTTÜLER"

CNN'in haberine göre NASA'daki mühendisler, Voyager 1 sondasına "dürtme" olarak adlandırılan bir uyarı gönderdiler ve 47 yaşındaki uzay aracından cevap almayı başardılar.

SİNYAL ALMAK 22 SAATTEN FAZLA SÜRÜYOR

Voyager 1 şu anda Dünya'dan yaklaşık 24 milyar kilometre uzakta. Bu da iletişim sorunlarını tamamen çözmenin zorlu bir süreç olabileceği anlamına geliyor. Voyager 1'den radyo sinyali almak 22,5 saat sürüyor, ardından Derin Uzay Ağı'nın antenleri aracılığıyla yanıt almak da 22,5 saati buluyor.

Bunun da, NASA'nın "dürtme" uyarısının sonuçlarının 3 Mart'ta alındığı ve mühendislerin 7 Mart'ta bu sinyali çözmek için çalışmaya başladığı anlamına geliyor. Mühendisler, üç gün sonra sinyalin bir FDS hafıza okuması içerdiğini belirleyebildiler.