5 milyar dolarlık 'Chrome' davasının ardından Google'dan jet hamle: Gizli sekme mesajı güncellendi

17 Ocak 2024 09:10 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:10

Google, milyonlarca kullanıcının gizli sekmedeki hareketlerini izlediği gerekçesiyle uzun zamandır bir davayla boğuşuyor. Kullanıcı gizliliğini ele alan bu davada arama devinin, gizli sekmede bile kullanıcıları takip ettiği tespit edildi.

Yaşanan bu olayın ardından arama devi Google, Chrome gizli sekme menüsü için ilk fiziksel adımını attı. Yakın zamanda bazı kullanıcılar gizli sekmeye girdiklerinde Google'ın, Chrome için yeni bir mesaj gösterdiğini bildirdi.

CHROME GİZLİ SEKME MESAJI GÜNCELLENDİ

The Verge'nin haberine göre güncellenen mesajda Google da dahil olmak üzere; internet siteleri ve hizmetlerin, gizli sekmede gezinirken bile kullanıcı verilerini toplayabileceğini açıklığa kavuşturuyor.

Bu, Google'ın kullanıcı verileri izlemediğini iddia ettiği 5 milyar dolarlık gizlilik davasının çözülmesinin ardından hayata geçirildi.

Güncellenen mesajda Google, kullanıcılar için şu açıklamaları yapıyor:

"Bu cihazı kullanan diğer kişiler etkinliklerinizi görmeyecek, böylece daha özel bir şekilde gezinebilirsiniz. Bu, ziyaret ettiğiniz web siteleri ve Google da dahil olmak üzere kullandıkları hizmetler tarafından verilerin nasıl toplandığını değiştirmeyecektir. The Verge'e göre güncellenen mesajda "İndirmeler, yer imleri ve okuma listesi öğeleri kaydedilecek" ifadeleri de yer alıyor.

Eski mesajda ise kullanılan veriler bu kadar açık olarak belirtilmiyordu. Örneğin Google da dahil olmak üzere web sitelerinde ve hizmetlerde verilerin nasıl toplanabileceğinden bahsedilmiyordu. Ancak davanın ardından Google, tüm detaylarıyla neleri kullanabileceğini belirtiyor.

Konuya ilişkin Google sözcüsü José Castañeda, The Hill'e yaptığı açıklamada, Chrome'daki Gizli Mod'un kullanıcılara, etkinlikleri tarayıcılarına veya cihazlarına kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunmaya devam edeceğini söyledi.