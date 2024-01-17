5 saatte 96 kilometre menzil artırıyor: Tesla Model Y sahibi kendi güneş panelini yaptı

17 Ocak 2024 14:09 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:10

Tesla'nın Türkiye pazarında da sattığı Model Y, dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Tamamen elektrikli olan bu araç için şarj ve menzil süreleri bazen beklentileri karşılamayabiliyor.

Ancak bir kullanıcı, kimsenin aklına gelmeyen projesiyle Model Y'nin menzilini uzatmayı başardı. Güneş paneli sayesinde aracın menzili uzarken, aynı zamanda büyük ölçüde güç tasarrufu sağladığı da görüldü.

GÜNEŞ ENERJİ PANELİ, MENZİLİ UZATIYOR

Geliştirdiği güneş panelini Reddit üzerinden paylaşan Tesla Model Y sahibi, DIY Tesla solar şarj cihazı projesinin henüz kavram kanıtlama aşamasında olduğunu, ancak yapılandırmaya bağlı olarak aracın günde 32/96 Km arası menzil sağlayabildiğini belirtti.

Araç sahibi testlerini Los Angeles'ta güneşli havalarda gerçekleştirdiğini ve sert kış havasının etkilerini hesaba katmak için her şarjı beş saatle sınırladığını söylüyor.

Ünite artık güneş panellerini yerleştirmek ve geri çekmek için teleskopik karbon fiber tüpler kullanıyor, böylece tüm ünite Model Y'nin 165 pound (yaklaşık 74,9 kg) olan maksimum ağırlık kapasitesini de aşmamış oluyor. Öte yanadan solar şarj cihazı, mümkün olduğunca göze batmayacak bir tasarıma sahip. Bu sayede güneş panelleri tamamen açılsa bile ünite kolaylıkla park alanına yerleştirilebiliyor.