7 bin TL cebinize kaldı! PlayStation Plus Ocak ayı yeni oyunları açıklandı

11 Ocak 2024 11:48 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 11:49

Sony, PlayStation Plus hizmetine ocak ayında ekleyeceği birkaç oyunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şimdi de ayın ikinci yarısında PS Plus Premium ve Extra abonelerinin hizmetine sunacağı yeni yapımları açıkladı.

PlayStation Plus kullanıcıları, sürekli güncellenen geniş bir oyun koleksiyonu içinde PS4 ve PS5 oyunlarına sahip olabiliyorlar. Şirket bu özelliği, tüm PS Plus abonelerine, standart olarak verdiği ücretsiz aylık oyunlara ek olarak sunuyor.

PLAYSTATİON PLUS - OCAK 2024 ÜCRETSİZ OYUNLAR

Ocak ayının ilk yarısında PlayStation Plus'a A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World oyunları eklenmişti. Listeye yeni katılacak oyunlar ise şöyle:

Tiny Tina’s Wonderlands - Next Level Edition | PS4, PS5

Resident Evil 2 | PS4, PS5

Hardspace: Shipbreaker | PS5

LEGO City Undercover | PS4

Just Cause 3 | PS4

Session: Skate Sim | PS4, PS5

Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

Surviving the Aftermath | PS4

PS PLUS TÜRKİYE FİYATLARI

Sony, PlayStation Blog sitesinden yaptığı duyuru ile tüm bu oyunların 16 Ocak itibarıyla oynanabilir olacağını doğruladı. Bu arada PlayStation Plus son olarak geçtiğimiz eylül ayında zamlanmıştı.

Zam sonrası abonelik fiyatları şöyle oldu: