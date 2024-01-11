7 bin TL cebinize kaldı! PlayStation Plus Ocak ayı yeni oyunları açıklandı
Sony, Ocak 2024 için yeni PlayStation Plus ücretsiz oyunları açıkladı. Listede Tiny Tina’s Wonderlands, Resident Evil 2, Hardspace: Shipbreaker gibi oyunlar bulunuyor.
Sony, PlayStation Plus hizmetine ocak ayında ekleyeceği birkaç oyunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şimdi de ayın ikinci yarısında PS Plus Premium ve Extra abonelerinin hizmetine sunacağı yeni yapımları açıkladı.
PlayStation Plus kullanıcıları, sürekli güncellenen geniş bir oyun koleksiyonu içinde PS4 ve PS5 oyunlarına sahip olabiliyorlar. Şirket bu özelliği, tüm PS Plus abonelerine, standart olarak verdiği ücretsiz aylık oyunlara ek olarak sunuyor.
PLAYSTATİON PLUS - OCAK 2024 ÜCRETSİZ OYUNLAR
Ocak ayının ilk yarısında PlayStation Plus'a A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World oyunları eklenmişti. Listeye yeni katılacak oyunlar ise şöyle:
- Tiny Tina’s Wonderlands - Next Level Edition | PS4, PS5
- Resident Evil 2 | PS4, PS5
- Hardspace: Shipbreaker | PS5
- LEGO City Undercover | PS4
- Just Cause 3 | PS4
- Session: Skate Sim | PS4, PS5
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4
- Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5
- Surviving the Aftermath | PS4
PS PLUS TÜRKİYE FİYATLARI
Sony, PlayStation Blog sitesinden yaptığı duyuru ile tüm bu oyunların 16 Ocak itibarıyla oynanabilir olacağını doğruladı. Bu arada PlayStation Plus son olarak geçtiğimiz eylül ayında zamlanmıştı.
Zam sonrası abonelik fiyatları şöyle oldu:
- PlayStation Plus Essential: Aylık 175 TL, 3 Aylık 440 TL, Yıllık 1,400 TL
- PlayStation Plus Extra: Aylık 260 TL, 3 Aylık 720 TL, Yıllık 2,340 TL
- PlayStation Plus Deluxe: Aylık 305 TL, 3 Aylık 830 TL, Yıllık 2,740 TL