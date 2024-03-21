ABD kara listeyi genişletiyor: 4 Çinli çip şirketine daha ambargo yolda

21 Mart 2024 11:33 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:34

Küresel süper güçler arasındaki çip savaşında ABD, Çin'e karşı bir hamle daha yaptı.

Bloomberg'in çarşamba günü bildirdiğine göre, Biden yönetimi Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni telefonuna güç sağlayan ve yaptırımları delen Kirin 9000s çipini açıklamasından sonra, Huawei Technologies ile bağlantılı birçok Çinli yarı iletken firmasına yaptırım uygulamayı düşünüyor.

DÖRT FİRMA DAHA KARA LİSTEYE ALINDI

Yaptırım listesinde Qingdao Sien, SwaySure, Shenzhen Pensun Technology ve ülkenin önde gelen bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT) olmak üzere dört firmanın adı geçiyor.

Karar kesinleşirse tüm bu şirketler ABD'nin Varlık Listesine eklenecek. Bu da onlarla iş birliği yapmak isteyen Amerikan şirketlerinin özel izne ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Ayrıca kaynaklar, Huawei'nin 5G modem ve teknolojileri üretmesine yardımcı olan iki firmanın daha listeye eklenebileceğini söyledi.

Önceki raporlar, Çin devletinin Intel ve Qualcomm gibi devlerle rekabet edebilecek bir çip kralı haline gelmek için Huawei'ye yoğun yatırım yaptığını öne sürüyordu. Çinli şirket, bazı ABD'li uzmanların tahmin ettiği gibi Kirin 9000s çipini kendi 7nm FinFET süreciyle beş yerine üç yılda üretmeyi başardı.