ABD kesenin ağzını açtı: Çip üreticisi TSMC'ye milyar dolarlık destek

09 Nisan 2024 12:14 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 12:14

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, Apple'ın da tedarikçileri arasında bulunan Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'ye ABD'de daha fazla çip üretmesi için finansal destek taahhüdünde bulunduğunu açıkladı

Beyaz Saray, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Phoenix, Arizona'da yarı iletken üretiminin geliştirilmesi için TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık bir sübvansiyon tahsis edeceğini söyleyen bir açıklama paylaştı.

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ABD'nin yarı iletkenlerin araştırma ve üretimini artırmak için uygulamaya koyduğu "CHIPS ve Bilim Yasası" kapsamında sağlanan bu anlaşmaya göre TSMC, 5 milyar dolarlık kredi alacak ve sermaye harcamalarının yüzde 25'ine kadar yatırım vergisi kredisi talep etme hakkına sahip olacak.

TSMC halihazırda 25 milyar dolarlık artan bir yatırım taahhüdünde bulunarak toplam yatırımını 65 milyar dolara çıkardı. Bu, ABD tarihinde tamamen yeni bir projeye yapılan en büyük doğrudan yabancı yatırım olarak biliniyor.

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Çip üreticisi ayrıca 2030 yılına kadar Arizona'da üçüncü bir üretim tesisi kurmayı planladığını da duyurdu. Arizona'daki ilk TSMC fabrikası gelecek yıl 4nm çip üretmeye başlayacak. Başlangıçta 3nm çip üretmek üzere tasarlanan ikinci tesis, 2028 yılına kadar 2nm çip de üretecek. Üçüncü tesis, gelecekte daha da gelişmiş yarı iletkenler üretme kapasitesine sahip 2nm çip üretecek.

Apple'ın en gelişmiş çipleri şu anda Tayvan'da TSMC'nin ‌3nm‌ süreci kullanılarak üretiliyor; dolayısıyla bu çipleri ve hatta daha güçlülerini gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde üretme yeteneği, şirketin tedarik zincirinde gelecekte önemli bir değişimi temsil edebileceği düşünülüyor.