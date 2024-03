ABD'den resmi onay alan SpaceX, uzaya 22 Starlink uydusu daha fırlattı

19 Mart 2024 15:53 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:53

22 adet Starlink uydusunu taşıyan SpaceX'e ait Falcon 9 roketi, 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 05.28'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalandı.

Falcon 9'un ilk aşaması, planlandığı gibi kalkıştan yaklaşık 8,5 dakika sonra Pasifik Okyanusu'nda bulunan "Of Course I Still Love You" isimli "droneship" platformuna dikey iniş yaparak Dünya'ya geri döndü. SpaceX'in açıklamasına göre bu hızlandırıcının 10'uncu fırlatılışı ve inişi olarak kayıtlara geçti.

22 STARLİNK UYDUSU DAHA KONUŞLANDIRILDI

Space.com'un haberine göre Falcon 9'un üst aşaması 22 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşımaya devam etti ve kalkıştan yaklaşık 62,5 dakika sonra planlandığı gibi uyduları konuşlandırdı.

Bu geceki fırlatma, SpaceX'in 2024'teki 26. operasyonel göreviydi. Bu uçuşların 17'si, şu anda 5.500'den fazla uydudan oluşan "Starlink geniş bant mega takımyıldızının" inşasına ayrıldı.

Bu arada SpaceX geçtiğimiz günlerde çok dikkat çekici bir test uçuşu gerçekleştirdi: Starship roketi 14 Mart'ta başarıyla fırlatıldı. Bu, SpaceX'in insanlığın Ay'a ve Mars'a yerleşmesine yardımcı olmak için geliştirdiği Starship'in üçüncü test göreviydi.

ABD'DE SPACEX'E ONAY ÇIKTI

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), uydu sağlayıcılarının mobil telefonlara sinyal göndermesine yardımcı olacak kuralları onayladı.

D2D (doğrudan cihaza) olarak tanımlanan bu haberleşme sistemi için konulan bu yeni kurallar, SpaceX gibi uydu sağlayıcılarının mobil operatör olarak müşterilerine hizmet vermelerine olanak sağlayacak bir FCC lisansının önünü açtı.

SpaceX, bu yılın sonuna doğru müşterilerine hücresel Starlink hizmeti sunmak için halihazırda T-Mobile ile ortaklık kuruyor. AT&T, benzer bir hizmet üzerinde AST SpaceMobile ile birlikte çalışıyor.