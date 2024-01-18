Adanalı öğrencilerden muhteşem TEKNOFEST koreografisi

18 Ocak 2024 09:28 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:41

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrenciler, Adana'da "Gelecek Sensin" mottosuyla düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için okul bahçesinde muhteşem bir koreografiye imza attı.

KAAN FİGÜRÜ DİKKAT ÇEKTİ

Bedenleriyle, milli muharip uçak KAAN'ın figürünü oluşturan öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde ‘TEKNOFEST Adana’ yazdı. Çocukların koreografisi dronla görüntülendi.

TEKNOFEST HEYACANI BAŞLIYOR

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları için başvurular başladı. “TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek.