Akıllı telefon devinden flaş hamle! Telefon fiyatları çok ucuzlayacak

15 Ocak 2024 12:27 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:28

Bir dönem Çinli teknoloji şirketi Oppo'nun alt markası olan Realme, 2018 yılında bağımsız bir akıllı telefon üreticisi olarak yoluna devam etme kararı almıştı. Firma o tarihten bu yana, özellikle giriş ve orta seviye pazara hitap eden, "bütçe dostu" cep telefonlarını piyasaya sürüyor.

Realme dünya genelindeki kullanıcılarının uygun fiyatlı iyi bir akıllı telefon satın almasını kolaylaştıracak bir hamle daha yapıyor. Realme kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Sky Li, şirketin yakında "Note" serisi cep telefonlarını piyasaya süreceğini duyurdu. Böylece Realme Note 1 özellikleri de sızdırıldı.

REALME NOTE 1 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Ortaya çıkan bilgilere göre, Realme Note 1, 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç Full HD OLED ekranla piyasaya çıkacak. Yeni akıllı telefon, MediaTek Dimensity 7050 yonga seti tarafından desteklenecek. Ayrıca 67W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh büyüklüğünde bir pil ile kutudan çıkması bekleniyor.

Cihazla ilgili sızdırılan bilgiler bu özelliklerle sınırlı değil. Arka tarafta bir adet 108 Megapiksel ana kamera ile birlikte 8 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 2 Megapiksel makro kamera yer alması bekleniyor. Selfie ve görüntülü görüşmeler içinse ön tarafta bir adet 16 Megapiksel kamera olacağı tahmin ediliyor.

HEDEFTE GİRİŞ VE ORTA SINIF VAR

Daha önce, Realme'nin 'Realme Note 50' adlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Unisoc T612 işlemcisinden güç alacağı belirtilen bu model de uygun fiyatıyla pazara çıkacak. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda, Realme'nin yeni Note serisiyle giriş ve orta sınıf segmentlerini hedeflediği değerlendiriliyor.

Son olarak Realme Note 1 modelinin 24 Ocak'ta tanıtılacağı da sızdırılan bilgiler arasında bulunuyor. Ancak bu bilgilerin resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte de fayda var.