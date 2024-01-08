Akıllı telefon şarjlarında yeni devrim... İnsan derisinden şarj edilebilecek, özel çip geliştirildi

08 Ocak 2024 15:14 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:15

Akıllı telefonların en büyük sorunlarından biri şarj dolum sürecidir. Kullanıcılar zaman zaman uzun yolculuğa çıktıklarında telefonlarını şarj edebilecek bir cihaz bulmakta zorluk çekebiliyor.

İşte tam bu noktada işin içerisine yine bilim girdi. Çin'deki Lanzhou Üniversitesi'nden bilim insanları, cilt altına entegre edilebilen bir "kablosuz şarj çipi" geliştirdi.

‘’KABLOSUZ ŞARJ ÇİPİ’’ GELİŞTİRİLDİ

Bu çipin implantı yaptıran kişiler, başarılı olması durumunda kaba pillerden ve yanlarında taşıdıkları kablolarından kurtulabilecek.

Söz konusu teknoloji şu ana kadar sadece kemirgenler üzerinde test edilmiş olmasına rağmen, insan kullanımına yönelik elde edilecek sonuçlar oldukça çığır açıcı olabilir.

Buna ek olarak geliştirilen prototip, enerjiyi kablosuz olarak vücuttan transfer edebilme veya pilleri doldurmak için vücudu kullanabilme yeteneği ile öne çıkıyor. Esnek ve yumuşak çip, aynı zamanda ameliyat gerektiren durumlarda vücut dokusunun şekline uyum sağlayabilme özelliğine sahip ve biyolojik olarak parçalanabilir.

Biyoelektronik cihazların çoğu, sınırlı kapasiteli yerleşik pillerle çalışır. Bu cihazlar genellikle harici bir güç kaynağına bağlıdır ve özellikle parçaların değiştirilmesi için ameliyat gerektirdiğinde hastalarda enfeksiyon riskine yol açabilir. Öte yandan biyolojik olarak parçalanabilen şarj cihazı, herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan vücutta çözünebiliyor ve ameliyata olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor.