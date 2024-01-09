Akıllı telefonlarda yeni dönem: Samsung 360 derece ekranını gösterdi

09 Ocak 2024 12:48 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:52

Samsung, Las Vegas merkezli teknoloji fuarı CES 2024'te yapay zekadan robotlara, şeffaf televizyonlara kadar pek çok ürününü tanıttı. Şirketin en son açıklaması ise, yepyeni bir katlanabilir ekranlı akıllı telefın konsepti oldu.

HEM ÖNÜ HEM DE ARKASI EKRAN OLUYOR

'In&Out Flip' olarak isimlendirilen akıllı telefon, 360 derece katlanabilen bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Kapalı olarak katlanan geleneksel katlanabilirlerin aksine, bu cihaz ana ekranının da dışarı doğru katlanabilmesi sayesinde ek bir kapak ekranına olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor.

Bir Samsung Display sözcüsü, dışa doğru katlandığında ürünün hem önü hem de arkasının ekran olarak kullanılabildiğini vurguladı. "In&Out Flip'in katlanabilir ürünlerin kalınlığı nedeniyle çubuk şeklindeki akıllı telefonları tercih eden tüketicilere yeni bir alternatif sunabilecek bir teknoloji olduğunu" belirtti.

DAYANIKLILIĞI DA ÖNE ÇIKIYOR

Samsung, In&Out Flip'in dayanıklılığı ile ilgili bilgiler de verdi. Panelin -20 santigrat derece ile -60 santigrat derece arasındaki aşırı sıcaklıklarda katlama testlerine tabi tutulduğunu söyledi. Şirket ayrıca ekranın sağlamlığını üzerinde basketbol toplarını zıplatarak, kumla ovalayarak ve suya batırarak test ettiğini kaydetti.

Samsung, diğer katlanabilir ve yuvarlanabilir ekran konseptlerini de CES 2024'te sergiliyor. Bunlardan biri, açıldığında orijinal boyutunun beş katına kadar genişleyebilen Rollable Flex isimli cihazı. Şirket aynı zamanda katlanabilir ve kaydırılabilir olarak özelliklerine sahip Flex Hybrid adlı bir cihazını da görücüye çıkardı.