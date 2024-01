AKSUNGUR'dan milli motor ile başarı: 41 saatlik uçuş gerçekleştirildi

10 Ocak 2024 12:26 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 13:10

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli askeri teknolojiler başarılarıyla göz dolduruyor. Bayraktar TB3'ün başarılı test uçuşları peş peşe müjdelenirken AKSUNGUR'dan da sevindirici haber geldi.

41 SAATİ TAMAMLADI

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ sosyal medya hesabından AKSUNGUR ile ilgili paylaşım yaptı. AKSUNGUR'un milli motorla uçtuğunu duyuran TUSAŞ şu ifadelere yer verdi:

''AKSUNGUR milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.''

AKSUNGUR'UN ÖZELLİKLERİ

Genel özellikler

Kapasite: 1.653 lb (750 kg) yük

Uzunluk: 12 m (39 ft 4 in)

Kanat açıklığı: 24 m (78 ft 9 in)

Yükseklik: 3 m (9 ft 10 in)

Boş ağırlık: 1.800 kg (3.968 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 3.300 kg (7.275 lb)

Güç kaynağı: 2 × TEI PD170 dört silindirli sıvı soğutmalı turbo şarjlı boksör tipi piston motor, her biri 130-160 kW (170-220 hp)

Pervaneler: 3 bıçaklı sabit hızlı itici pervane

Performans

Seyir sürati: 250 km/sa (160 mph, 130 kn)

Menzil: 6.500 km (4.000 mi, 3.500 nmi)

Dayanıklılık: 60 saat[17]

Azami irtifa: 12.192 m (40.000 ft)

Mühimmat

Hardpoint: 6 , aşağıdakilerin kombinasyonlarını taşıyabilir:

Füzeler:

CIRIT

Roketler:

Deniz devriye görevi için muhtemelen ROKETSAN DSH(Denizaltı Savunma Harbi Roketi) ve torpidolar.

Bombalar:

MAM: MAM-L and MAM-C precision-guided munitions

LUMTAS

TEBER-81 (laser guided MK-81)

TEBER-82 (laser guided MK-82)

HGK-3 (Precision Guidance Kit)

KGK (82) (Winged Guidance Kit)