Alman basını Togg'u öve öve bitiremedi! 'Türklerin prestij nesnesi"

11 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 14:45

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk doğuştan elektrikli otomobili olarak piyasaya sürülen Togg T10X, Almanya pazarına doğru yola çıkmaya hazırlanırken sahip olduğu özellikleri ve yetenekleri ülkedeki basında geniş yankı buldu.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın açıkladığı üzere 2024 yılının sonlarına doğru Almanya'da satışa sunulması planlanan Togg, Alman haber ajansı DPA'nın özel haberinde "1970'lerin Anadol markasından bu yana ilk Türk otomobil üreticisi" olarak nitelendirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VURGUSU

Haberinde Togg'un 2018 yılında kurulduğunu ve yılda 175 bin adet otomobil üretmeyi hedeflediği bir tesise sahip olduğu bilgisine yer veren DPA, "Türkiye'nin yeniden keşfedilen otomotiv tutkusu, Togg otomobilinin ilk resmi sahibi olan ve o zamandan beri dünya liderlerine birçok model hediye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından teşvik edildi." ifadelerine yer verdi.

"VOLKSWAGEN ID.4'E RAKİP OLACAK"

Togg'un Batı Avrupa'da sunacağı ilk elektrikli modelinden "4,60 metre uzunluğundaki SUV, Volkswagen ID.4'e rakip olacak" diye bahseden sitede, T10X'in sunduğu menzile ve yüksek şarj kapasitesine vurgu yapıldı ve aynı zamanda öne çıkan özelliğinin de tüketicilere tam boy ekranda dijital hizmetlere erişim sunan kokpit olduğu belirtildi.

"TÜRKLERİN PRESTİJ NESNESİNE DÖNÜŞÜYOR"

Almanya'da yayın yapan haftalık güncel olaylar dergisi Stern, "Togg Almanya'ya da geliyor: İşte Türk elektrikli aracının sürüşüne dair detaylar" başlığıyla yayınladığı haberinde, T10X'in dijital ekosistemine vurgu yaptı.

"Elektrikli otomobil Togg T10X, Türklerin bir prestij nesnesine dönüşüyor" vurgusunu yapan dergi, Gürcan Karakaş'ın "Bir otomobil üreticisinden daha fazlası olmak istiyoruz" ifadesine yer verdiği haberinde elektrikli otomobillere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"En eski oyuncu Tesla'nın formülü şöyle: Aracın önemli unsurlarına odaklan, geri kalanını satın al, bir fabrikayı inşa et ve yeterli şarj altyapısını sağla. Aslında, gereken sermayeye sahip herkes bunu yapabilir. Tedarikçiler deniz gibi üstelik yüksek verimli. Güçlü bir içten yanmalı motor yapmaya ise artık gerek yok. Böylece, kadim otomobil üreticilerinin teknoloji avantajı bir anda ortadan kalkıveriyor."

"KARAKAŞ, OTOMOBİL İŞİNİ SONUNA KADAR BİLİYOR"

Haberde Togg başkanı Gürcan Karakaş'ın 20 yılı aşkın süredir Alman elektronik firması Bosch'ta çalıştığı ve şirketin Asya operasyonlarını yürüttüğü aktarılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yola çıkıldığı ve otomobil işini sonuna kadar bilen Karakaş gibi bir CEO bulunduğuna dikkat çekildi.

TOGG T10X, ALMANYA'DA NE KADAR SATACAK?

Stern dergisi, Togg T10X için "Almanya'da maksimum 2.000 ila 3.000 otomobilin satışı planlanıyor. 2025'te çok daha fazlası olması bekleniyor. Almanya fiyatları henüz belirlenmedi. Türkiye'de ise 40.000 Euro civarından başlıyor, en üst versiyonun fiyatı 65.000 Euro'dan fazla olabilir." tahmininde de bulundu.