Alper Gezeravcı Uzay için son hazırlıklarını yapıyor

14 Ocak 2024 23:00 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 23:01

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için yola çıkacak Dragon kapsülü, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına yerleştirildi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronotu Alper Gezeravcı, SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek. Alper Gezeravcı'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanıyor.

Alper Gezeravcı, Kennedy Uzay Üssü'nde hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün ve yarın, fırlatma (18 Ocak 2024 - 01.11) programı hazırlık, gözden geçirme ve provaları için Kennedy Uzay Üssü'ndeyiz. Bu prova, karantina tesisinde fırlatma günü uyandığımız andan, geri sayımın sıfıra ulaştığı ana kadar, rokete yakıt yüklenmesi hariç tüm safhaları içeriyor."