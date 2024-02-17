Alper Gezeravcı uzaydan çektiği İstanbul'u paylaştı: Gözlerimi dolduran bir andı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaşarak, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" ifadelerini kullandı.
İlk Türk astronot olarak adını tarihe yazdıran Alper Gezeravcı, uzay istasyonundayken İstanbul'un üzerinden geçtiği sırada çekilen bir fotoğrafı paylaştı.
'UZAYIN SONSUZ DERİNLİKLERİNDE İSTANBUL'U GÖRMEK'
Gezeravcı paylaşımına, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek. Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" notunu düştü.
UZAYDA 21 GÜN GEÇİRDİ
Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.
Uzayda geçirilen 21 günün ardından Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 7 Şubat TSİ 17.20'de ayrılmıştı.Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, yaklaşık 48 saat süren bir yolculuğun ardından ABD'nin Florida açıklarında okyanusa inmişti.