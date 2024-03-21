AMD, FSR 3.1 güncellemesini duyurdu: Oyunlarda kaliteyi arşa çıkardı

21 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:29

AMD, üçüncü nesil yükseltme teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Mevcut versiyon olan FSR 3, 3.1 sürümüne yükseltildi ve ikinci çeyrekten itibaren oyun geliştiricilerin kullanımına sunulması bekleniyor.

Güncellenen yükseltme teknolojisi; gelişmiş görüntü kalitesi, Vulkan ve Xbox Oyun Geliştirme Kiti desteğinin yanı sıra büyük bir yeniliği beraberinde getirdi: Çerçeve oluşturma teknolojisinin ölçeklendirmeden ayrılması.

FSR 3.1 İLE DİĞER YÜKSELTME ÇÖZÜMLERİYLE BİRLİKTE ÇALIŞABİLECEK

Pratik olarak bu yenilik, oyun geliştiricilerinin çerçeve oluşturmayı DLSS, XeSS veya TSR gibi diğer yükseltme teknikleriyle birleştirmesine olanak tanıyabilir. Bu sayede örneğin NVIDIA DLSS kullanıcıları AMD yazılımı tarafından desteklenen çerçeve oluşturma teknolojisinden faydalanırken aynı zamanda NVIDIA'nın yükseltme çözümünü kullanabilecekler.

Yan yana animasyonlarda zamansal kararlılık ve gölgelenme konusundaki iyileştirmeler sunan FSR 3.1, GDC 2024'te duyuruldu. Söz konusu iyileştirmeler, FSR 3.1'i ilk benimseyenlerden biri olacak olan Ratchet & Clank: Rift Apart oyunu kullanılarak gösterildi.

AMD, FSR 3.1'i GPU Open platformu aracılığıyla 2024'ün ikinci çeyreğinde geliştiricilere sunmayı planladığını açıkladı. Öte yandan teknoloji bu yıl içinde oyunlarda görmeye başlayacağız. AMD şu anda 40 oyunun FSR 3'ü desteklediğini ya da eninde sonunda destekleyeceğini belirtiyor. 40 oyundan 21’i “yakında çıkacak” olarak listeleniyor.