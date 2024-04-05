Android 15'te sinir bozucu özellik geliyor! Kapatsanız bile kendiliğinden açılacak

05 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:55

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android 14 işletim sistemi henüz dünyadaki bütün Android telefonlara gelmemişken yeni sürüm için harekete geçti. Haziran ayında Google Pixel serisinden başlayarak destekleyen bütün telefonlara kademeli olarak sunulması beklenen Android 15 ile gelecek bir özellik daha sızdırıldı.

ANDROİD 15'TE BLUETOOTH KAPATILAMAYACAK

Teknoloji sitesi 9to5Google'ın haberine göre, Android 15'te Bluetooth özelliğini kapatırsanız her gün otomatik olarak açan bir özellik bulunuyor. Yeni işletim sisteminin kodlarında tespit edilen bu özellik, Bluetooth'u kapatıldıktan 24 saat sonra kullanıcının bilgisi olmadan aktif ediyor.

Google'ın bu zorlamasının, 'Hızlı Paylaşım' ve 'Cihazımı Bul ağı' gibi Bluetooth'un etkinleştirilmesine bağlı olan özelliklerle alakalı olduğu belirtiliyor. Bu konuda kod dizelerinde şu ifadeler geçiyor: "Bluetooth açık olduğunda cihazınız yakındaki diğer Bluetooth cihazlarıyla iletişim kurabilir. Hızlı Paylaşım, Cihazımı Bul ve cihazın konumu gibi özellikler Bluetooth'u kullanır."

ESKİ SÜRÜMLERDE DE SUNULABİLİR

Gelen bilgiye göre Google, bu özelliği Android Open Source Project (AOSP) kapsamına almaya karar verdi yani Android 15 sürümüyle sınırlı olmayacak. Ancak hangi eski sürümlerde kullanıma sunulabileceğiyle ilgili bir bilgi mevcut değil.

ŞARJIN HIZLI TÜKENMESİNE SEBEP OLABİLİR

Bluetooth, teknolojik cihazları kablosuz olarak birbirine bağlaması açısından faydası tartışmasız bir özellik olsa da bunun elbette bir bedeli var. Özellikle düşük kapasiteli bataryaya sahip olan ve zaten 1 günün sonunu bile zar zor gören telefonlarda şarjı çok çabuk tükettiğinden kullanıcılar genelde kapalı tutuyor.

Android 15 ile birlikte Google, aksini yapmazsa Bluetooth'u tamamen kapatmak mümkün olmayacak, bu da pil ömrü açısından bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor.