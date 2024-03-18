Android 15'ten yeni özellik: Kaybolan telefonu bulmada büyük sorun çözülüyor

18 Mart 2024 09:09 - Güncelleme : 18 Mart 2024 09:09

Google'ın mayıs ayında düzenleyeceği I/O 2024 etkinliğinde tanıtacağı Android 15 işletim sisteminin yeni bir özelliği sızdırıldı. Buna göre, halihazırda kullanıcıların kaybolan telefonlarını bulmalarına imkan tanıyan "Cihazımı Bul" özelliği sistem kapalıyken de çalışacak.

Kayboluna bir telefonu bulmak, cihaz kapalıyken sinir bozucu bir deneyim olabilir. Google'ın Cihazımı Bul sistemi genel olarak kullanışlı ancak cihazdan sinyal alınamadığında hiçbir şekilde çalışmıyor. Android 15 ile Google, yeni "Powered Off Finding API" ile bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

TELEFON KAPALI OLSA BİLE KONUM BULMA ÇALIŞACAK

Android Police sitesinin yakın zamanda yayınladığı bir rapor, bu API'nin cihazlar kapalıyken bile yerlerinin belirlenmesine nasıl yardımcı olabileceğine ışık tutuyor. Temel olarak sistem, önceden hesaplanmış Bluetooth sinyallerini "Bluetooth kontrolcüsünün" belleğinde depolayarak çalışacak.

Ancak burada da bir sorun var, cihazın Bluetooth denetleyicisine güç vermesi için özel bir donanım gerekiyor ki telefon tamamen kapalıyken bile konum bulunabilsin. İşte bu sebeple de, özelliğin çalışması için küçük bir pil gücüne ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor.

ANDROİD 15'E ENTEGRE EDİLECEK

İlk söylentiler bu özelliğin Pixel 9 ile birlikte sunulabileceğini öne sürse de, Android Police tarafından paylaşılan rapor Android 15'e güncellendiğinde Pixel 8'in de bu özellikten yararlanabileceğini gösteriyor.

Ancak gelecekte bu özelliğin daha eski cihazları, özellikle de Pixel Fold gibi son teknoloji ürünü modelleri kapsayacak şekilde genişletileceği bilgisi de paylaşıldı.