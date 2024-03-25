Android kullananlar dikkat! 161 ülkede 3 milyon otel odasını açtı

25 Mart 2024 15:10 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:15

Rus siyasetçiden 3. Dünya savaşı uyarısı: Hiçbir telefon çalışmayacak ne android ne iPhone

Rus siyasetçiden 3. Dünya savaşı uyarısı: Hiçbir telefon çalışmayacak ne android ne iPhone

Milyonlarca Android akıllı telefon kullanıcılarını şaşırtacak haber ortaya çıktı. Güvenlik uzmanları NFC desteğine sahip akıllı telefon kullananları uyardı. NFC destekli akıllı telefonların, dünya genelinde 3 milyondan fazla otel odası kapısını açabildiği tespit edildi.

161 ÜLKEDE 3 MİLYON OTEL ODASI

Kartlı giriş sistemlerini hack'leyebildikleri ortaya çıkan Android telefonlar bilgisayar korsanları tarafından kritik öneme sahip. 161 ülkede 13 binden fazla tesisin tercih ettiği "Dormakaba" isimli şirketin piyasaya sürdüğü 3 milyondan fazla kartlı sistemin birkaç teknik yöntemle kolayca açılabileceği söyleniyor.

Bir bilgisayar korsanı, önce bir odanın kartına fiziksel olarak erişir. RFID sistem okuyabilen ve yazabilen 300 dolarlık bir cihaz, kartın içindeki bilgilerin alınmasını sağlar. Buna göre de anahtar kartlar oluşturulur ve bu kart, söz konusu kapının kilidini açar. İşte Android telefonlardaki NFC özelliği, bu sürecin kolaylaşmasını sağladığı ortaya çıktı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Siber güvenlik uzmanları, tespit edilen yeni hack yöntemiyle ilgili olarak Dormakaba ekibine bilgi verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket, güvenlik açığının tamamen kapatılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu arada; kartlı geçiş sistemleri, 2012 yılında düzenlenen bir hack etkinliğinde de gündem olmuştu. Bir bilgisayar korsanı, "Onity" isimli bir firmanın ürettiği kapı kilitlerini kolayca hack'lemeyi başarmıştı. Onity, o yıllarda bu olayın üzerine fazla düşmemişti. Hâl böyle olunca bilgisayar korsanı, hack yöntemini kamuoyu ile paylaşmış ve bu da 10 milyondan fazla otel odasının kapısını adeta herkese açık hâle getirmişti. Hatta bundan kaynaklı olarak otel odalarındaki hırsızlık olayları artış göstermişti.