Android telefonlara iMessage getiren uygulama geri döndü

08 Nisan 2024 10:51 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:51

Kasım ayında Nothing Chats uygulamasını destekleyen Sunbird mesajlaşma platformu güvenlik endişeleri nedeniyle kapatılmıştı. Sunbird, Android kullanıcılarının iMessage'ı mavi baloncuklar, yüksek kaliteli görüntüler, okundu bilgileri, yazma göstergeleri ve daha fazlasına kadar mesajlaşma için kullanmasına olanak tanıyordu.

Sunbird, kullanıcılara mesajları ve dosyaları için uçtan uca şifrelemeye sahip olacaklarını vaat ederken, kullanıcıların Apple giriş bilgilerinin şifrelenmemesi açıkça büyük bir güvenlik sorunu oluşturuyordu.

SUNBİRD GÜVENLİK SORUNLARINI ÇÖZDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

630 bin dosyanın potansiyel bir saldırıya açık olması nedeniyle Sunbird, Play Store uygulaması da dahil olmak üzere tüm hizmetlerini durdurmaya karar vermişti. Ancak yayınladığı bir basın bülteninde mesajlaşma uygulamasının yeniden başlatıldığını ve 165 bin Android kullanıcısının bekleme listesinde olduğunu duyurdu.

Açıklamada "Şifrelenmemiş mesajlar hiçbir zaman diskte veya veritabanında hiçbir yerde saklanmaz. Mesajların şifresi çözülerek iMessage ve RCS/Google Mesajlar ağına aktarıldığında, yalnızca sınırlı bir süre boyunca hafızada bu durumda kalırlar." denildi:

"Kasım ayından beri Sunbird ekibi iMessage uygulamasını AV1'den AV2 mimarisine geçirmek için çalışıyor. AV2'nin benimsenmesiyle, yalnızca daha önce belirlenen güvenlik açıklarını çözmekle kalmayıp, aynı zamanda Sunbird'in iMessage entegrasyonunun ilerlemesi için güvenli ve gizlilik odaklı bir temel sağladığımıza inanıyoruz."

Android telefonunda iMessage kullanmak isteyenler, uygulamanın internet sitesi üzerinden bekleme listesine kaydolabilirler.