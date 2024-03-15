AnTuTu'dan yeni liste geldi: İşte en güçlü Android ve iOS cihazlar

15 Mart 2024 16:05 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:05

iPhone ve Android cihazların ayrı ayrı performans testlerini gerçekleştiren AnTuTu ekibi, mart ayına girilmesiyle birlikte şubat ayı performans listesini de paylaştı. Yeni telefonların piyasaya sürülmesinin yanı sıra yazılım tarafında yapılan optimizasyonlarla listede birçok model yer değiştirdi.

Peki AnTuTu'ya göre en hızlı Android ve iOS telefonlar hangisi? İşte şubat ayında en iyi performansı gösteren telefonların listesi:

ÇİNLİ TELEFONLAR LİSTEYİ DOMİNE ETTİ

AnTuTu’nun 1-29 Şubat 2024 arası topladığı istatistiklere göre, en güçlü Android telefon modeli 2 milyon 94 bin 323 puanla Red Magic 9 Pro olurken, ilk beş sırayı iQOO 12 (2 milyon 27 bin 324), OnePlus 12 (1 milyon 916 bin 19), Galaxy S24 Ultra (1 milyon 834 bin 40) ve Galaxy S24+ (1 milyon 706 bin 838) paylaştı.

Tam liste şu şekilde:

Red Magic 9 Pro - 2 milyon 94 bin 323 puan

iQOO 12 - 2 milyon 27 bin 324 puan

OnePlus 12 - 1 milyon 916 bin 19 puan

Galaxy S24 Ultra - 1 milyon 834 bin 40 puan

Galaxy S24+ - 1 milyon 706 bin 838 puan

Galaxy S24 - 1 milyon 577 bin 124 puan

Mi 13 - 1 milyon 523 bin 953 puan

Galaxy S23 Ultra - 1 milyon 507 bin 206 puan

Galaxy S23+ - 1 milyon 493 bin 262 puan

Galaxy S23 - 1 milyon 448 bin 176 puan

APPLE'DA ZİRVEYE İPAD YERLEŞTİ

Apple kanadına baktığımızda ise, şaşırtıcı bir şekilde en hızlı cihaz olarak iPhone modeli yer almıyordu. Zirve, 2 milyon 167 bin 410 puan alan ve M2 çip tarafından desteklenen iPad Pro 6 (12,9 inç) modelinde oldu.

1 milyon 981 bin 45 puanla iPad Pro 4 (11 inç) ikinci olurken, 1 milyon 859 bin 895 puanla iPad Pro 5 (12,9 inç) üçüncü, 1 milyon 787 bin 294 puan alan iPad Pro 3 (11 inç) dördüncü ve iPad Air 5 ise (1 milyon 709 bin 781 puan) beşinci oldu.

Tam liste şöyleydi: