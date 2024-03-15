AnTuTu'dan yeni liste geldi: İşte en güçlü Android ve iOS cihazlar
Gelenseksel bir şekilde her ay en güçlü akıllı telefon ve tabletleri açıklayan AnTuTu ekibi yeni listeyi paylaştı. AnTuTu'nun şubat ayı performans listesine göre, Red Magic 9 Pro en güçlü Android telefon iken, iPad Pro 6 (12,9 inç) M2 çip desteğiyle zirvede yer aldı.
iPhone ve Android cihazların ayrı ayrı performans testlerini gerçekleştiren AnTuTu ekibi, mart ayına girilmesiyle birlikte şubat ayı performans listesini de paylaştı. Yeni telefonların piyasaya sürülmesinin yanı sıra yazılım tarafında yapılan optimizasyonlarla listede birçok model yer değiştirdi.
Peki AnTuTu'ya göre en hızlı Android ve iOS telefonlar hangisi? İşte şubat ayında en iyi performansı gösteren telefonların listesi:
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AnTuTu’nun 1-29 Şubat 2024 arası topladığı istatistiklere göre, en güçlü Android telefon modeli 2 milyon 94 bin 323 puanla Red Magic 9 Pro olurken, ilk beş sırayı iQOO 12 (2 milyon 27 bin 324), OnePlus 12 (1 milyon 916 bin 19), Galaxy S24 Ultra (1 milyon 834 bin 40) ve Galaxy S24+ (1 milyon 706 bin 838) paylaştı.
Tam liste şu şekilde:
- Red Magic 9 Pro - 2 milyon 94 bin 323 puan
- iQOO 12 - 2 milyon 27 bin 324 puan
- OnePlus 12 - 1 milyon 916 bin 19 puan
- Galaxy S24 Ultra - 1 milyon 834 bin 40 puan
- Galaxy S24+ - 1 milyon 706 bin 838 puan
- Galaxy S24 - 1 milyon 577 bin 124 puan
- Mi 13 - 1 milyon 523 bin 953 puan
- Galaxy S23 Ultra - 1 milyon 507 bin 206 puan
- Galaxy S23+ - 1 milyon 493 bin 262 puan
- Galaxy S23 - 1 milyon 448 bin 176 puan
APPLE'DA ZİRVEYE İPAD YERLEŞTİ
Apple kanadına baktığımızda ise, şaşırtıcı bir şekilde en hızlı cihaz olarak iPhone modeli yer almıyordu. Zirve, 2 milyon 167 bin 410 puan alan ve M2 çip tarafından desteklenen iPad Pro 6 (12,9 inç) modelinde oldu.
1 milyon 981 bin 45 puanla iPad Pro 4 (11 inç) ikinci olurken, 1 milyon 859 bin 895 puanla iPad Pro 5 (12,9 inç) üçüncü, 1 milyon 787 bin 294 puan alan iPad Pro 3 (11 inç) dördüncü ve iPad Air 5 ise (1 milyon 709 bin 781 puan) beşinci oldu.
Tam liste şöyleydi:
- iPad Pro 6 (12.9 inç) – 2 milyon 167 bin 410 puan
- iPad Pro 4 (11 inç) – 1 milyon 981 bin 45 puan
- iPad Pro 5 (12.9 inç) – 1 milyon 859 bin 895 puan
- iPad Air 3 (11 inç) – 1 milyon 787 bin 294 puan
- iPad Air 5 – 1 milyon 709 bin 781 puan
- iPhone 15 Pro – 1 milyon 521 bin 961 puan
- iPhone 15 Pro Max – 1 milyon 503 bin 542 puan
- iPhone 14 Pro – 1 milyon 434 bin 615 puan
- iPhone 14 Pro Max – 1 milyon 427 bin 844 puan
- iPhone 15 Plus – 1 milyon 371 bin 287 puan