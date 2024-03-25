Apple CEO'su, Vision Pro'nun satışa çıkacağı yeni ülkeyi açıkladı

25 Mart 2024 12:46 - Güncelleme : 25 Mart 2024 12:47

Apple, elektrikli araçtan sonra yıllardır beklenen bir projeyi daha rafa kaldırdı

Apple, elektrikli araçtan sonra yıllardır beklenen bir projeyi daha rafa kaldırdı

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 3 bin 499 dolar başlangıç fiyatına sahip Vision Pro cihazı şu anda yalnızca Amerika'da mevcut. Şirket başlığı bu yıl içinde daha fazla ülkede satışa sunacağını açıklamıştı ancak detaylı bilgi vermemişti.

Meraklısını ilgilendiren açıklama Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'tan geldi. Cook, Apple Vision Pro'nun bu yıl içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti'nde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

APPLE VİSİON PRO ÇİN'E GELİYOR

Pekin'deki Çin Kalkınma Forumu'nda basının bir sorusuna yanıt veren Cook, Apple'ın ilk uzamsal bilgi işlem makinesi olarak nitelendirdiği cihazın 2024 yılında ülkede satışa sunulacağını doğruladı ancak fiyat bilgisi paylaşmadı.

Apple'ın en pahalı akıllı telefonu olan iPhone 15 Pro Max'in 1 TB'lik sürümü ABD'de 1,599 dolar iken, Çin'de 13 bin 999 Yuan yani yaklaşık 1,950 ABD dolarına satılıyor.

Ayrıca Apple'ın Çin'deki araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırmaya devam edeceğini de sözlerine ekleyen Tim Cook, bu haftanın başlarında şirketin Şanghay'daki yeni Jing'an mağazasını ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay Apple analisti Ming-Chi Kuo, Vision Pro'nun Apple'ın genellikle haziran ayının ilk haftasında gerçekleşen yıllık geliştiriciler konferansı WWDC'den önce uluslararası alanda piyasaya sürüleceğine inandığını söyledi.

Bunun dışında Vision Pro'nun Avustralya, Kanada, Almanya, Japonya ve Güney Kore'de de bu yıl satışa sunulacağı bilgisine iddialarda yer veriliyor.